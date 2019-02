Sport Management chiamata al successo contro Catania

Terza giornata di ritorno nel campionato di A1 di pallanuoto maschile e nuovo appuntamento interno per il Banco Bpm che attende a Busto Arsizio il Nuoto Catania, penultimo in classifica.

Netta, sulla carta, la differenza tra le due squadre sono divise da ben 29 punti in graduatoria e che si sono già affrontate all’andata quando la Sport Management vinse in modo netto ma non largo, 7-12 con poker di Di Somma.

Attenzione però a non prendere sottogamba l’impegno che prenderà il via alle 15 di sabato 2 febbraio: il Catania del bomber Nenad Kacar (24 reti) proverà a fare punti pesanti per lasciare una posizione scomoda (tra l’altro il Bogliasco, ultimo, ha riavvicinato gli etnei a sole tre lunghezze) mentre il Banco Bpm cercherà di restare concentrato per evitare brutte sorprese. E per prepararsi al meglio alla trasferta di mercoledì 6 febbraio a Spalato, prima giornata di ritorno in Len Champions League contro l’ultima squadra (lo Jadran) battuta – di strettissima misura – alle “Manara”.