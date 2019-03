5G, la quinta generazione della rete e la città

“5G, la generazione urbana”, è questo il titolo dell’incontro in programma all’interno del più ampio palinsesto della Milano Digital Week (da mercoledì 13 a domenica 17 marzo).

Un incontro per parlare della quinta generazione (5G) della rete, un’infrastruttura in grado di stimolare un nuovo livello di applicazioni rendendo possibile “una connessione globale”. Con una migliore copertura e una probabilità molto inferiore di interruzione, una velocità più alta di trasmissione anche oltre l’area di copertura, una massa critica di dispositivi connessi fino ad oggi non ipotizzabile e, in generale, una più elevata scalabilità.

La città è l’habitat più idoneo al suo sviluppo e su questo tema si confronteranno i principali operatori del comparto TLC (Fastweb, Tim, Vodafone e Wind Tre) illustrandone potenziali scenari di sviluppo e di impatto sui cittadini, le comunità e il business.

Guidati dal curatore della Digital Week, Nicola Zanardi, interverranno: Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi, Dott.ssa Carmela Francesca, Direttore Operativo del Comune di Milano, Matteo Durante, Strategy and Business Planning Fastweb, Attilio Somma, Innovation Vice President TIM, Sabrina Baggioni, 5G Program Director Vodafone, Benoit Hanssen, Chief Tech Officer Wind Tre.

L’incontro è in programma per giovedì 14 marzo, dalle 14 e 30. Per iscrizioni all’incontro, clicca qui.

www.milanodigitalweek.com