Al Duse arriva lo spettacolo “Gli Uccelli”

Sabato 30 marzo alle ore 21 al Teatro Duse di Besozzo, spettacolo della Rassegna 2019 “Benvenuti a Teatro!” organizzata e promossa dall’Amministrazione Comunale. In scena una la commedia “Gli Uccelli”, tratto da Aristofane, una rara occasione per il nostro territorio di veder rappresentata una commedia classica, portata in scena dalla compagnia Atelier Teatro di Milano.

Lo spettacolo segue Aristofane nell’alternanza tra registri comici, lirici e di denuncia sociale, ritrovando nell’Atene del quinto secolo a.C. temi di scottante attualità quali la crisi del lavoro e dell’economia, la pressione fiscale e la burocrazia amministrativa, la percezione dell’occidente tra migrazioni e desideri di evasione. Una commedia amara e surreale sulla conquista del potere racconta le vicende di un astuto contadino, che giunge ad Atene dall’Italia – la magna Grecia – su un barcone insieme con il compare, per cercare lavoro. I due hanno deciso di cercare un luogo dove vivere sereni e sfuggire alla burocrazia e alla pressione sociale, ma trovare luoghi tranquilli e incontaminati è molto difficile e i due si mettono alla ricerca di Tereo, un re del mito arcaico, trasformato dagli dei in uccello – come racconta Ovidio – per punizione della sua vita dissoluta. In quanto uccello, con il suo punto d’osservazione elevato e panoramico, Tereo dovrebbe essere in grado di indicare la città dei loro sogni, ma sulla Terra non c’è più un solo luogo tranquillo.

L’unica possibilità è fondare una nuova città che stia a metà strada tra la terra, abitata da uomini nevrotici e infelici, e il cielo, infestato da dei capricciosi e collerici. Sorge così Nubicuculia, città ideale e rivoluzionaria in cui gli ultimi diventano i primi. Presto però uomini e dei sono soggiogati e il tentativo di fondare una città con principi sociali nuovi si sgretola rapidamente, con l’avvento dei molti personaggi interessati ad approfittare del potere. La rivoluzione di Pistetero si risolverà in un riscatto individuale e la presa del potere. La critica della democrazia Ateniese, anziché sovvertirne i discutibili principi, apre soltanto la strada a un populismo incapace di progetti politici.

Gli interpreti sono Francesco Arioli, Giacomo Bisceglie, Stefano Gerace, Michela Giudici, Giulia Salis, musiche dal vivo Laura Torterolo. Sempre presente in teatro un piccolo punto ristoro a cura della Pro loco, con opere della pittrice Letizia Valentino alle pareti.

Ingresso 12 €, per studenti fino a 25 anni ridotto a 8 euro. Prenotazioni al Musical Box, tel. 0332 770479 in via XXV aprile Besozzo o acquistabili

in teatro la sera stessa dello spettacolo.