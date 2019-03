Alternativa per Samarate e Cinque Stelle, “fumata grigia”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Alternativa per Samarate

In data 4 marzo è avvenuto l’atteso incontro con gli amici esponenti locali del Movimento 5 Stelle,

E’ stato un incontro cordiale tra persone che amano Samarate e che desiderano, ognuno per la propria parte, aiutare questa città a programmare il futuro.

Vi è stato uno scambio di idee sui modi e sui progetti per la città del futuro.

Abbiamo concordato con il M5S sulla necessita che si superi la norma in essere, voluta a livello nazionale da forze di centro destra ma anche di centro sinistra, che ha ristretto la vita e la partecipazione delle forze politiche alla gestione amministrativa.

Esempio eclatante di detto comportamento la vergognosa riduzione dei seggi del consiglio comunale di Samarate da trenta a soli sedici posti.

Questo meccanismo non solo riduce la rappresentanza democratica in sede di “direzione politica dell’Ente Comune” ma non consente di formare in modo adeguato nuovi dirigenti e nuovi soggetti pronti ad amministrare nell’interesse pubblico.

Vi è stato pieno accordo sull’idea, sottolineata dal M5S, di consentire alle commissioni comunali di direzione politica la presenza e partecipazione anche di forze politiche che, pur essendosi presentate alle elezioni , non hanno avuto la rappresentanza consiliare.

Grande convincimento e intesa circa la necessità di progettare a lungo medio termine in modo da far uscire dal “sonno” di questi ultimi venti anni la Città di Samarate, anche se – con tutta onestà – le ultime notizie circa ”palestra” e “casa di riposo” hanno segnato una importante novità.

Nel merito di una possibile intesa tra il M5S e ALTERNATIVA , gli esponenti del Movimento hanno rimarcato che, al momento, le norme che vietano alle liste locali del Movimento di correre apparentate è ancora in vigore e che , pertanto , malgrado la reciproca disponibilità a valutare il punto, la questione non poteva essere messa all’ordine del giorno.

Si chiude per il momento anche questa ipotesi di lavoro e si conferma in questo modo un quadro frantumato che settimana prossima sarà valutato da ALTERNATIVA in un’assemblea plenaria dei propri aderenti.