Banco Bpm senza problemi: battuta Genova 6-14

Largo successo esterno per il Banco Bpm Busto Arsizio nella gara giocata a Genova e valida per la Serie A1 italiana. Contro i padroni di casa della Iren la squadra di Marco Baldineti ha vinto con un largo 6-14 nel quale la difesa ospite è stata determinante.

Un risultato che conferma e consolida la terza piazza della Sport Management alle spalle delle “solite” Brescia e Recco e che serve al Banco Bpm per mantenere un buon ritmo in campionato in vista dei prossimi, decisivi, appuntamenti in Len Champions League dove ormai i Mastini puntano alla qualificazione per le Final Eight in Germania.

Nella vasca del Genova Quinto i bustocchi non hanno schierato l’azzurro Fondelli (riposo precauzionale visti i dolori al collo) sostituito dal giovane Bet. Partita chiusa presto dal Banco Bpm, in vantaggio dopo poche battute con Drasovic e poi a segno con una doppietta di Damonte divenuta tripletta in avvio di secondo periodo. Prima metà di partita chiusa sul 2-7 per i lombardi, a segno anche con Bruni, Dolce e ancora Drasovic.

Nella ripresa i liguri non sono riusciti a risalire e, anzi, hanno perso definitivamente contatto per via delle reti di Luongo (doppietta), Alesiani e Di Somma. Un moto d’orgoglio di Lindhout ha permesso a Genova Quinto di rendere meno amaro il passivo finale, comunque largo a favore della Sport Management che nel prossimo turno della A1 torna alle “Manara” di Busto (sabato 23, ore 15) per sfidare la Lazio.

Iren Genova Quinto – Banco Bpm SM Busto A. 6-14

(0-3, 2-4; 2-4, 2-3) Busto: Lazovic, Dolce 2, Damonte 4, Alesiani 2, Bet, Di Somma 1, Drasovic 2, Bruni 1, Mirarchi, Luongo 2, Casasola, Valentino, Nicosia. All. Baldineti.

Classifica (dopo 21 giornate): Pro Recco 60; Brescia 57; SM BUSTO A. 48; Posillipo 34; Ortigia Sr 32; Florentia, Lazio 28; Roma, Genova Quinto 25; Savona 22; Trieste 21, Napoli 20; Catania 16, Bogliasco 10.