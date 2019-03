Brexit e ripercussioni doganali, se ne parla a Exportday

“Uscita del Regno Unito dall’Unione Europea: possibili ripercussioni doganali”. Il tema verrà affrontato a Exportday, la giornata organizzata dall’Agenzia delle Dogane di Varese per lunedì 18 marzo presso la sede di viale dell’Ippodromo 9.

«La decisione del Regno Unito di uscire dall’UE comporterà, a partire già dal 30 marzo, un cambiamento delle regole che disciplinano gli attuali rapporti con l’Unione Europea, compresi gli aspetti legati ai traffici commerciali – spiegano dall’Agenzia delle Dogane -. In particolare, con riguardo agli scambi commerciali con il Regno Unito, a seguito della bocciatura dell’intesa con l’UE, in assenza di accordi successivi che consentano alla Parti in causa una gestione più morbida della Brexit, l’entrata e l’uscita di merci tra l’Unione Europea ed il Regno Unito saranno assoggettate, fin dal 30 marzo 2019, alle regole unionali relative ai paesi terzi – cd hard brexit. Conseguentemente, in luogo dell’attuale sistema di scambi intracomunitari di cui alle disposizioni contenute negli articoli 38 e 41 del Decreto Legge 30.8.1993, n.331 (c.d. INTRASTAT), gli operatori che vorranno continuare ovvero iniziare relazioni commerciali con il Regno Unito dovranno espletare le formalità doganali (importazioni per gli acquisti ed esportazioni per le vendite) dettate dal Regolamento (UE) n. 952/2013 che rappresenta la cornice normativa e procedurale».

«Pur considerando che, allo stato, l’esito della procedura di uscita è ancora incerto, l’Agenzia delle Dogane si sta attrezzando per far fronte ad eventuali emergenze ovvero incrementi significativi dell’operatività. Nel quadro delle iniziative realizzate dall’Agenzia, è stato organizzato l’evento denominato “Exportday”, ove verrà predisposto un apposito punto di ascolto presso l’Area Assistenza e Informazione all’Utenza. In particolare, attraverso “Exportday” verrà fornita agli operatori economici interessati ogni informazione necessaria sull’impatto di Brexit nella loro attività, consigli utili su come affrontare la nuova realtà utilizzando gli esistenti strumenti di facilitazione doganale soprattutto all’export e concrete agevolazioni per essere già pronti dal 29 marzo a effettuare le

transazioni senza soluzione di continuità».