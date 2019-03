Business e lavoro tra l’Italia e la Svizzera

L’appuntamento è per giovedì 14 marzo 2019, dalle ore 16.30 alle 20, presso il Centro Congressi Ville Ponti di Varese, prestigiosa location edificata tra il XVII e il XIX secolo su una delle colline che dominano la città.

Qui, per tre ore, si alterneranno relatori che descriveranno come operare sul mercato svizzero nominando un proprio rappresentante fiscale oppure come tornare a investire in un Paese come la Svizzera, da sempre considerata “la cassaforte del mondo”. Come possedere o trasmettere ai propri eredi proprietà o capitali esteri? Quali le novità del nuovo accordo bilaterale che regola l’accesso quotidiano di oltre 70.000 frontalieri in territorio svizzero? Come diventare un frontaliere? Di questo e altro se ne parlerà in occasione della quinta edizione del Convegno “Svizzera Italia 2019”, organizzato da Varese Professionisti in collaborazione con lo Studio Giallo & Co. ( www.studiogiallo.eu ), con il patrocinio di Confesercenti e la sponsorizzazione di Autosalone Internazionale Jaguar Land Rover, fiduciaria Mega SA, Varese Pellicce, Bally, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate.

L’accesso al convegno sarà gratuito, previa registrazione online al link www.studiogiallo.eu/svizzera- 2019 . Dopo la chiusura lavori i partecipanti potranno trattenersi per un aperitivo a buffet e incontrare i relatori, gli imprenditori e i professionisti intervenuti all’evento.

RADDOPPIARE IL FATTURATO, ESPORTARE O EREDITARE CAPITALI

Un caso pratico. Un’azienda italiana, operante in qualunque settore, desidera proporre la propria esperienza e specializzazione a potenziali clienti svizzeri. L’impresa può, previa identificazione e apertura di una posizione Iva in Svizzera, essere chiamata a svolgere attività lavorative sul suolo svizzero emettendo parcelle di prestazione di importi pari a quelle emesse nella regione o cantone ove opererà, spesso e volentieri economicamente più redditizie. Ne parlerà un Ispettore IVA dell’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC svizzera.

Un altro esempio. In epoca recente si sta assistendo a un ritorno in territorio elvetico di capitali provenienti dall’Italia, pratica assolutamente legale e realizzabile da chiunque. Lo si può fare per tanti motivi, dall’investimento personale o aziendale al desiderio di spostare presso sedi differenti una parte del proprio patrimonio, magari acquisendo immobili o investendo in titoli esteri. L’argomento verrà trattato dal titolare della SRE Immobilien di St. Moritz. Un socio della fiduciaria Mega SA, una tra le più importanti del Canton Ticino, descriverà invece le problematiche che i legittimi eredi o beneficiari di patrimoni dislocati in Svizzera dovranno affrontare per entrare in possesso di quanto spetta loro di diritto. Al convegno di Varese, oltre a tutto questo, lo Studio Giallo relazionerà anche sul tema della residenza fiscale.