Caja è contento: “Ripartiti da dove ci eravamo lasciati”

CAJA 1

“Ritornare a giocare davanti al nostro pubblico dopo quasi un mese è un piacere enorme, continuiamo dove avevamo lasciato: dopo le grandi prestazioni prima della pausa con Sassari e a Trieste, anche oggi i ragazzi hanno vinto una partita che non era affatto scontata. Reggio ha fatto innesti importanti, oggi è squadra ridimensionata rispetto all’inizio della stagione”.

CAJA 2

“Sono soddisfatto del grande ritmo difensivo che abbiamo tenuto ma con un Cain da 15 rimbalzi però è giustamente tutto più facile. Questa grande intensità ci ha permesso di creare i presupposti per una vittoria larga, più per merito dei nostri giocatori che per demerito degli avversari”.

CAJA 3

“Oltre alla grande partita di Cain mi preme sottolineare la prova di Avramovic che, al di là della percentuale realizzativa è riuscito a “pulire” il proprio gioco e ad aiutare i compagni. Bravi anche Tambone e Iannuzzi dalla panchina e non solo. Dispiace per Antonio che era in gran forma, non ho potuto farlo giocare di più perché non ho voluto togliere un Cain infuocato”

SALUMU

“Abbiamo controllato il gioco nella seconda parte di gara, ma dobbiamo essere bravi a entrare in campo con la stessa intensità già da subito, già dai primi minuti. Una lezione che ci servirà già dalla prossima partita a Prishtina. Un altro fatto importante per questa vittoria è stato il lavoro a rimbalzo: quando abbiamo iniziato a vincere sotto i tabelloni la gara è girata”.

PILLASTRINI 1

“Siamo insieme da poco e giocare contro questa intensità già da subito è difficile. Abbiamo tenuto testa all’avversario fino a quando siamo riusciti a prendere rimbalzi difensivi, fin quando Dixon è stato in campo siamo arrivati a canestro con pericolosità. Poi il movimento palla di Varese ci ha mandato fuori posizione e abbiamo concesso troppo”.

PILLASTRINI 2

“Su questo campo tutti fanno fatica. Se oltre a Dixon ci fosse stato un playmaking più efficace forse qualcosa in più avremmo potuto fare. All’inizio abbiamo messo in campo un buon ritmo, ma con il passare dei minuti abbiamo perso brillantezza, smesso di costruire tiri e la fase offensiva ne ha ovviamente risentito”.

PILLASTRINI 3



“Per quanto riguarda i tifosi (la curva Reggiana ha contestato la squadra nel finale ed è uscita in anticipo ndr) posso dire che abbiamo bisogno di più aiuto possibile, i giocatori hanno bisogno del loro calore. Ci impegneremo al massimo per dimostrare di meritare il loro sostegno. Bisogna anche capire però le difficoltà della squadra e non parlare solo di mancanza di attributi”.