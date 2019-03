“Turbo” Openjobmetis nella ripresa: Reggio Emilia crolla alla distanza

Riprende con una vittoria il campionato per la Openjobmetis che batte nettamente la Grissin Bon nella seconda metà di gara. Dopo 25′ equilibrati la squadra di Caja fa il vuoto con una grande difesa e con le folate d’attacco di Avramovic, Cain e soci.

SEGUE ARTICOLO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 92-80

(23-24, 42-42; 70-58)

VARESE: Moore 3 (0-3, 1-5), Avramovic 21 (5-7, 3-4), Scrubb 15 (4-8, 1-3), Ferrero 11 (2-3, 1-4), Cain 19 (9-14); Archie 4 (0-1, 1-3), Iannuzzi 2 (1-2), Salumu 13 (2-4, 2-4), Tambone 4 (2-4). Ne: Gatto, Natali, Verri. All. Caja.

REGGIO EMILIA: Dixon 15 (3-3, 3-6), Allen 8 (1-5, 1-7), Candi 16 (1-4, 4-7), Aguilar 14 (5-7, 1-4), Cervi 4 (1-1); Mussini 3 (0-1, 1-5), Richard 7 (2-5, 1-5), Gaspardo 11 (4-4, 1-2), Ortner 2 (1-2). Ne: Vigori, De Vico. All. Pillastrini.

ARBITRI: Lo Guzzo, Baldini, Vita.

NOTE. Da 2: V 25-46, R 18-32. Da 3: V 9-23, R 12-36. Tl: V 15-25, R 8-10. Rimbalzi: V 44 (19 off., Cain 15), R 33 (13 off., Aguilar 8). Assist: V 19 (Moore 5), R 18 (Allen 5). Perse: V 11 (5 con 2), R 12 (Candi 4). Recuperate: V 10 (Avramovic 5), R 3 (Mussini, Candi, Gaspardo 1). Usc. 5 falli: Dixon. F. antisportivo: Allen (21.39), Ferrero (33.55). Spettatori: 4.289. Incasso: 62.318 euro.