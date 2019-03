Cesarina Briante e “lo scrigno degli arcani poteri”

Cesarina Briante ha pubblicato il suo ultimo romanzo “Lo scrigno degli arcani poteri, memorie di una strega della terra insubre” con l’editore Etabeta-ps in Arcore.

Il libro è una rivisitazione di un testo di qualche anno fa che aveva compilato per conoscenti e amici. Lo scopo del libro, dice la scrittrice, «è far conoscere il mio percorso, in introduzione a quello che avevo raccolto nel corso degli anni in riguardo alla storia locale».

L’obbiettivo fondamentale del libro è quello di far viaggiare i propri lettori nel passato, anche grazie alle immagini curate dall’autrice stessa. Temi principali del racconto sono storia, misteri, leggende e tradizioni del territorio, arricchiti da piccole curiosità su bellezza, metodi curativi di un tempo e uno spazio dedicato all’arte culinaria su come mangiavano le vecchie generazioni.

La scrittrice è conosciuta per aver pubblicato precedentemente altri libri: “Una strega a Somma Lombardo”, “ Misteri e storie degli antichi borghi d’Insubria”, editi da Macchione e un libro auto prodotto: “La strega del Verbano”.