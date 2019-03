Controlli antidegrado dei Carabinieri in centro, un arresto e pioggia di denunce

Per l’intera serata di ieri, fino alle prime ore della notte, i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno effettuato un maxi controllo nel centro storico della città allo scopo di contrastare fenomeni di microcriminalità diffusa, tra cui, in alcune particolari zone, di spaccio “al dettaglio” di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, cui hanno preso parte alcune decine di Carabinieri che hanno “setacciato”, anche a piedi, vicoli e piazze del centro e controllato locali pubblici, è stato tratto in arresto un 45enne, pregiudicato, che nel corso dell’identificazione degli avventori di un locale pubblico, risultava colpito da ordine di cattura per una pena detentiva in regime detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Busto Arsizio per reati contro il patrimonio.

Deununciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio un 20enne, incensurato, rintracciato nella zona dei portici di fronte al noto locale pubblico Mc Donalds, a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso dicirca 30 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, già suddivisa in dosi e oltre 200 euro provento attività di spaccio.

Denunciato, invece, per guida senza patente un 18enne, pregiudicato; “sfrecciava a fortissima velocità in piazza Trento e Trieste, attorno all’una di notte, nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida.

Denunciate a piede libero, infine, due donne per furto merce interno negozi centro storico. Si tratta di una ragazza romena, 25enne, incesurata, per aver asportato alcuni cosmetici e una donna ucraina, 50enne, pregiudicata, per aver asportato generi alimentari.

Nel corso del medesimo servizio venivano segnalati, inoltre, quali abituali assuntori, alla Prefettura, in quanto trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana, due giovani, 22 e 26 anni, facenti parte di gruppi di giovani con ritrovo abituale in zone e piazze del centro. Nel corso del servizio, che verrà ripetuto con analoghe modalità e con cadenza periodica, sono stati complessivamente identificati oltre 50 persone e controllati una ventina di veicoli.