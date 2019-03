Dalla lista Orrigoni una mozione “per famiglie”

Una mozione per rendere la vita un po’ più facile alle famiglie con figli, grandi è piccoli: è quella che hanno appena presentato i consiglieri Luca Boldetti e Valerio Vigoni della lista Paolo Orrigoni.

La mozione propone un maggior supporto, da parte dell’Amministrazione comunale, alle neo mamme e alle famiglie, attraverso due iniziative piccole ma di grande impatto quotidiano.

La mozione parte da due fondamentali punti di partenza: innanzitutto, che «il calo demografico che sta vivendo la città di Varese ed il trasferimento delle famiglie verso Comuni limitrofi con un costo dei servizi inferiore oppure verso le grandi città che offrono più opportunità lavorative» e poi che «E’ intenzione del Comune di Varese rimanere attrattivo per le famiglie e le giovani coppie, mettendo in atto politiche basilari ma di impatto per la quotidianità e i bisogni dei cittadini»

E chiede in particolare: «Estendere dagli attuali sei mesi a dodici mesi la validità del pass rosa dopo il parto, perché è un periodo temporale più congruo alle necessità delle mamme» come spiega Luca Boldetti, che aggiunge: «Nel secondo punto invece proponiamo che, a partire dal settembre prossimo, gli abbonamenti “mensile studenti” e “annuale studenti” vengano scontati ai figli successivi al primo nel caso in cui una famiglia abbia, appunto, più di un figlio in possesso di un abbonamento studenti del TPL: una sorta di quoziente familiare effettivo».