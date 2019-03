Decisionismo e zero polemiche: così Alessandra Cariglino vuole fare il sindaco

Alessandra Cariglino lancia la sua candidatura a sindaco di Samarate nella “sua” Cascina Elisa.

“Continuiamo insieme” è il suo slogan, che si rifà all’operato da vicesindaco degli anni nella maggioranza Tarantino.

Forza Italia si è presentata in forze alla presentazione, sono intervenuti anche Luca Macchi, Isabella Peroni, il consigliere regionale Angelo Palumbo, Nino Caianiello, Gigi Farioli. Parlando – voce spesso emozionata – alle tante persone presenti, Cariglino ha ripercorso la sua esperienza fin dall’inizio: «Sono andata a rileggermi come mi presentavo nel 2015. Ero stata molto cauta, non avevo promesso niente, avevo detto che volevo essere concreta. E ci ho messo il massimo impegno».

Ha rivendicato il suo operato da assessore ai lavori pubblici, anche sui progetti più discussi: ha detto che ha sostenuto la soluzione di mediazione sui tigli di via XXII marzo, rispetto a chi voleva soluzioni più drastiche. «Mi sono impuntata», «ho deciso» ha detto parlando dei lavori alla cosiddetta Svizzera e sul progetto a lungo rimandato della ciclabile di Cascina Elisa, sottolineando dunque un certo decisionismo, pur lontana dalle polemiche sui giornali.

Il consigliere regionale Angelo Palumbo ha sottolineato anche lo stile comunicativo di Alessandra Cariglino: «Vedo sindaci che si svegliano la mattina pensando a come fare polemica con altre persone. Alessandra no, non l’ho mai vista fare una sola polemica, ha sempre pensato alla propria città». Una «continuità d’amore», nella definizione di Gigi Farioli, ex sindaco di Busto.

Nella serata è stato annunciata anche la lista d’appoggio che affiancherà Forza Italia, Samarate al Centro. Lista «dei moderati» ha spiegato Davide Macchi, con una progettualità anche a lungo «Responsabilità e competenza» sono gli elementi del carattere di Cariglino che hanno convinto Maila Celotto, altra animatrice della lista.