DigitaLife: ecco il tour di primavera

Dopo Milano, Roma, Varese, Gallipoli, Borgo San Lorenzo, Firenze, Grosseto, Viterbo e La Spezia, Torino, Pietra Ligure e Aosta, DigitaLife si prepara per altre città italiane.

Il 12 marzo alle ore 20.30 faremo tappa ad Alessandria per una proiezione serale presso la Sala Conferenze Associazione Cultura & Sviluppo. L’evento, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, rientra tra le attività di formazione professionale continua obbligatorie per legge. Sono aperte le iscrizioni alla piattaforma Sigef.

Il 14 marzo torneremo a Milano in occasione della Milano Digital Week. Grazie alla collaborazione con Assolombarda, DigitaLife verrà proiettato all’Auditorium Giò Ponti di via Pantano 9. L’incontro avrà inizio alle 18.30 e sarà a ingresso libero. Presente in sala anche il regista del film Francesco Raganato.

Il 22 marzo sarà la volta di Como (ore 20.30, Sala Conferenze dell’Università dell’Insubria) e di Gavirate (ore 10.00, cinema Garden – proiezione riservata agli studenti della scuola Galileo Galilei di Laveno).

Il 26 marzo alle ore 21.00 appuntamento a Reggio Emilia presso il cinema Rosebud per un evento organizzato dal Club Digitale.

L’ultima tappa del mese di marzo sarà la città di Saronno. L’appuntamento, in questo caso, è fissato per il giorno 27 marzo alle ore 21.00 presso il Cinema Silvio Pellico.

Ma il tour di DigitaLife non finisce qui: il 10 aprile alle ore 21.00 saremo al Cinema Incontro di Besnate mentre il 13 aprile alle ore 20.30 sarà la volta di Bari (Anche Cinema).

Tutti gli aggiornamenti sul sito e sui canali social di riferimento: Facebook, Instagram, Twitter.