Fratus al capolinea, si dimette più della metà dei consiglieri comunali

Sembra ormai inevitabile la chiusura, dopo solo 1 anno e 9 mesi, dell’esperienza amministrativa di Giambattista Fratus come sindaco di Legnano. Sono state protocollate questa mattina, mercoledì, le dimissioni di 12 consiglieri comunali che si aggiungono a quelle del consigliere Rolfi già presentate nella giornata di martedì.

A “tradire” l’ormai ex-sindaco sono stati proprio esponenti del suo partito che ieri sera (martedì) non si erano presentati in consiglio facendo mancare il numero legale: il presidente del consiglio comunale Antonio Guarnieri e la moglie Federica Farina. A ruota hanno seguito tutti gli altri consiglieri dell’opposizione dal Pd ai 5 Stelle.

Cosa succede quando si dimette oltre la metà dei consiglieri? Il consiglio comunale viene sciolti nel caso di dimissioni di oltre la metà dei consiglieri (ultra dimidium). Le dimissioni dei consiglieri hanno natura di atto collettivo caratterizzato da un inscindibile collegamento tra le volontà dei singoli consiglieri in funzione dell’obiettivo dello scioglimento del consiglio.

Per il momento, però, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del sindaco Fratus che starà probabilmente valutando il da farsi. Resta convocato il consiglio comunale di questa sera ma appare ormai chiaro che si tratterà dell’ultimo atto dell’amministrazione a guida Lega-Forza Italia. A nulla sono servite le pressioni da parte dei vertici nazionali della Lega per far rientrare la crisi.