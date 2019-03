Dopo Giorgetti, questa settimana a “Dialoghi gallaratesi” arriva Romeo

Un po’ chiacchiere in libertà sul suo percorso personale, ma soprattutto attualità politica, con il grande tema della Tav in primissimo piano. Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha aperto sabato scorso i “Dialoghi gallaratesi” ideati dal sindaco di Gallarate Andrea Cassani.

Dietro la definizione molto neutra, il ciclo ha una marcata identità politica: Cassani li ha pensati come modo per avvicinare la Lega alla città, approfittando anche di una certa visibilità ottenuta dalla città proprio per le politiche leghiste “dure e pure”, come si suol dire.

E il primo appuntamento ha confermato un certo interesse, con una buona presenza che ha riempito il salone del municipio (affittato dalla Lega), con molti militanti leghisti ma anche diversi curiosi venuti per ascoltare Giorgetti, peraltro proprio nei giorni in cui più acceso è il dibattito dentro al governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle.

Questa settimana l’ospite dei “Dialoghi gallaratesi” è invece il capogruppo della lega al Senato Massimiliano Romeo, monzese, già consigliere regionale in Lombardia. Appuntamento sabato il 16 marzo, alle 10.45, in municipio.