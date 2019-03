Gravidanza e bebè a costo zero

Nuovo appuntamento con gli Open day della Casa Maternità di Montallegro “Coltivando i semi del sapere femminile”.

Nella mattinata di sabato 16 marzo, dalle ore 10 alle 11.30 l’ostetrica Elena Miriani conduce l’incontro “Gravidanza e bebè a costo quasi zero a costo quasi zero”.

Durante la mattinata saranno anche presentate le attività della Casa Maternità, come il “Corso di accompagnamento alla nascita naturale di coppia” del mercoledì sera.

La partecipazione alla mattinata di open day è gratuita ma è gradita la prenotazione scrivendo a casamaternita.varese@gmail.com oppure 347 9425061.

La Casa Maternità di Montallegro è in via Giovanni Comi 57 a Induno Olona.

Il terzo Open day sarà sabato 11 maggio con Maria Michela Pirali per parlare di “Salute pelvica femminile, esperienza corporea”.