La chirurgia estetica, quella naturale

Dopo undici anni di attività presso la Akademikliniken di Stoccolma, una delle strutture più grandi e rinomate d’Europa per la chirurgia estetica, il Dottor Paolo Montemurro torna ad operare anche in Italia. Per il suo rientro ha scelto Varese, la sua città di origine, dove riceve presso il Medical Point sito in via Veratti 3.

Il “ritocchino”, quello effettuato per correggere un difetto, per piacersi di più o sembrare più giovani, è ormai diventato pratica diffusa. Sempre più spesso si sente infatti parlare di chirurgia plastica, di chirurgia estetica e di trattamenti meno invasivi come fillers e botulino. Espressioni queste ormai entrate nel vocabolario comune ma che purtroppo vengono frequentemente utilizzate in modo improprio. E così succede anche nel definire lo specialista che esegue la pratica.

Chirurgo plastico e chirurgo estetico sono infatti due figure molto differenti tra loro: il primo è quel medico che dopo aver conseguito la laurea in medicina, ha continuato i propri studi per successivi cinque anni, al fine di conseguire la specialità in chirurgia plastica (che comprende anche quella in chirurgia estetica); il secondo è invece un semplice laureato in medicina che opera nel campo estetico senza però avere mai conseguito alcuna specializzazione universitaria in tale settore.

Il Dottor Montemurro è un chirurgo plastico che negli anni ha eseguito oltre 5.000 interventi ed ha potuto così affinare la sua personale tecnica, con particolare interesse per la chirurgia estetica del seno, del naso, dell’addome e del viso. La sua filosofia è quella di ottenere con ogni intervento risultati naturali, mirati alla restituzione delle giuste proporzioni corporee in maniera armoniosa.

Oltre alla normale attività chirurgica ed ambulatoriale, il Dottor Montemurro é regolarmente invitato in qualità di relatore a congressi italiani ed internazionali ed é autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel’ambito della chirurgia estetica. La partecipazione costante a momenti di aggiornamento quali corsi e meeting, gli permette inoltre di conoscere ed utilizzare con successo tecniche d’avanguardia, con interventi studiati e pensati per ogni singolo paziente.

La sua presenza nei vari canali social consente al Dottor Montemurro di far conoscere i propri lavori, attraverso video informativi e fotografie che mostrano i risultati degli interventi chirurgici eseguiti sui propri pazienti.

Il Dottor Montemurro riceve al Medical Point di Varese, dove è possibile prenotare un appuntamento chiamando direttamente lo 0332 242971.

