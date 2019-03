L’area delle Nord come Central Park, ecco il sogno di Busto Arsizio

Un lungo parco lineare che si estende dall’incrocio tra viale Magenta e via Marco Polo, fino al piazzale del mercato centrale. Edifici innovativi ai lati e una lunga spina verde con parco giochi, aree relax, il parcheggio e il mercato coperto, una pista ciclabile per far rinascere la fascia sud a ridosso del centro di Busto Arsizio e trasformarlo a livello urbanistico in un polo attrattore per nuovi abitanti e nuove imprese.

Questo il sogno che l’amministrazione comunale ha portato a Cannes, nell’ambito del Mipim, una delle fiere più importanti del Real Estate a livello europeo. Nel video l’animazione di come l’amministrazione comunale vede il futuro di questo quadrante di città.

Il progetto è stato denominato Ur.Ba.Mi. e comprende 170 mila metri quadri di area da rigenerare con un nuovo quartiere multifunzionale con aree residenziali e aree per il terziario, una nuova piazza pubblica, un parcheggio coperto con parco e area eventi sul tetto, il mercato coperto, la vicina stazione che collega con Milano e Malpensa, la pista ciclabile.