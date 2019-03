L’Industria Felix è anche nel Varesotto

Ci sono anche cinque imprese del Varesotto (più una) tra le realtà premiate da Industria Felix.

Il 71,8% di pmi e grandi imprese lombarde ha aumentato il fatturato rispetto all’anno precedente. È quanto si rileva dall’inchiesta condotta dal nuovo semestrale Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, che ha preso in esame 33mila bilanci dell’anno fiscale 2017 (gli ultimi disponibili nel complesso) di società di capitali con sede legale in Lombardia e fatturati/ricavi compresi tra i 2 milioni e i 19,8 miliardi di euro.

I risultati dell’inchiesta saranno presentati nel dettaglio in chiave provinciale e regionale oggi pomeriggio, martedì 5 marzo, a Milano all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia in occasione del lancio del nuovo periodico e della terza edizione del Premio Industria Felix-La Lombardia che compete.

In provincia di Varese sono cinque le realtà che hanno ricevuto il riconoscimento: la Bosello High Technology di Cassano Magnago, la Fadis di Solbiate Arno, la Fiamma di Cardano al Campo, la Iriapak srl di Azzate, la Openjob Consulting srl (controllata di Openjobmetis con sede a Gallarate). A queste si può aggiungere – per evidenti motivi territoriali – anche la Independent Hospitality Malpensa srl, che ha sede a Milano ma che gestisce lo Sheraton dell’aeroporto di Milano Malpensa.

«Il Premio Industria Felix rappresenta non solo un riconoscimento delle performance aziendali, ma anche un modo per esaltare i valori dei quali le imprese sono portatrici e che costituiscono quella grande cultura d’impresa che è patrimonio della Lombardia, dei suoi imprenditori e dei loro collaboratori». Lo sostiene il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, che aggiunge: «La cultura d’impresa genera benefici per tutti e la diffusione dei suoi valori è presupposto per una società con più innovazione, più competenza, rigore, etica degli affari e più meritocrazia. Siamo in una fase molto delicata per il nostro Paese nella quale serve uno sforzo da parte di tutti gli attori in campo, istituzioni, imprese, associazioni e società civile per raggiungere quegli obiettivi di crescita e sviluppo che consentirebbero all’Italia di ritrovare quella fiducia di cui necessita, sia internamente che esternamente, per affrontare le sfide europee e globali di competitività». Secondo il presidente di Confindustria Lombardia «bisogna però ricostruire un substrato culturale che riconosca l’impresa come attore protagonista della creazione di benessere, ricchezza, occupazione e futuro e chi ha responsabilità di governo – conclude Bonometti – deve esserne pienamente consapevole, in particolare in un momento così delicato nel quale crescita e fiducia sono a rischio».

Sono 85 le imprese lombarde a cui saranno assegnati i riconoscimenti. Al di là di Varese, le altre premiate sono (Bergamo:) Covestro srl, Freni Brembo spa, Kask spa, Sandrini Metalli spa, (Brescia:) A2a Ambiente spa, A2a spa, Ca’ del Bosco srl, Colosio srl, Feralpi Holding spa, Ship-car srl, Unareti spa. Como: Artsana spa, Comet spa, Gentium srl, Jk Group spa, Sacco srl, Techno srl, (Cremona:) Carlo Colombo spa, Dominoni srl, Faster spa, Ilta Inox spa, Italcoppie Sensori srl, Jmg Cranes spa, Linea Group Holding spa, Regi srl, Sime Partecipazioni spa, Società per azioni Autostrade Centro Padane, (Lecco:) Airoldi metalli spa, Aurelio Sangalli Holding spa, Finanziaria il Belvedere spa, Froma srl, Mec.man srl, Ode srl, Omc Wirelombardia srl, Technoprobe spa. Lodi: Centro Sperimentale del Latte srl, Contrel Elettronica srl, Ibsa Farmaceutici Italia srl, Società Acqua Lodigiana srl, Zucchetti Group spa, (Monza Brianza:) A.Agrati spa, Adidas Italy spa, Arco Spedizioni spa, Ds Smith Packaging Italia spa, Omma srl, S.A.P. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti in Data Processing spa, Stmicroelectronics srl, The Juice Plus+ Company srl, (Milano:) Acciaieria Arvedi spa, Amplifon spa, Autotorino spa, Bizzi & Partners Engineering srl, Edison spa, Filtrex srl, Gi Group spa, Independent Hospitality Malpensa srl, Pellegrini spa, Pirelli Tyre spa, Tecnimont spa, Thea Farma spa, Tim spa, (Mantova:) Ferrari Costruzioni Meccaniche srl, Fin Service srl, Finmar srl, Frati Luigi spa, Marcegaglia Holding spa, Marcegaglia Specialties spa, Preti Mangimi srl, (Pavia:) Cla srl Stp, Essedue Arredo Camper srl, Euricom spa, Istituti Clinici Scientifici Maugeri spa Sb, Labanalysis srl, Mecal srl, Microcast spa, Sea Vision srl, (Sondrio:) Bieffe Medital spa, Creval Sistemi e Servizi Soc. Cons. Pa. (Creval spa), Galbusera Biscotti srl, Mottolino spa.