Il mondo nascosto di Dragon Trainer per CinemaKids

Per chi se lo fosse perso a Natale, o per chi non vede l’ora di rivederlo sul grande schermo, domenica 24 marzo alle ore 15 al Cinema Nuovo c’è “Dragon Trainer – Il mondo nascosto”, il terzo e ultimo episodio della fortunata trilogia di Dean DeBlois, seconda solo a Shrek in termini di successo al botteghino per la Dreamworks.

Azione e avventura sono gli ingredienti principali di questa animazione scelta per il nuovo appuntamento della rassegna CinemaKids che l’associazione Filmstudio90 dedica i bambini.



Il protagonista è Hiccup, conosciuto dal pubblico che era un ragazzino, deve ora prendere le sue prime decisioni da adulto. Capo e sovrano di Berk, al fianco di Astrid, Hiccup ha creato un regno dove uomini e draghi vivono insieme, al riparo dai cacciatori di draghi. L’apparizione improvvisa di una Furia Chiara fa perdere la testa al suo amico e fedele compagno Sdentato e coincide con la minaccia più oscura che il loro villaggio abbia mai dovuto affrontare.

Inizia così un viaggio verso i confini del mare, alle ricerca del Mondo Nascosto in cui i draghi.

Il Cinema Nuovo è in viale dei Mille 39, a Varese.

Biglietto a 5 euro per tutti.

Per maggiori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it oppure 0332 830053.