Nel derby di San Siro uno striscione ricorda Belardinelli

Un grande striscione in ricordo di Daniele Belardinelli, l’ultras varesino deceduto a causa delle ferite riportate negli scontri prima di Inter-Napoli del 26 dicembre scorso, è stato esposto allo stadio di San Siro per il derby contro il Milan.

“Gli amici rimangono per sempre” e sopra un altro striscione degli ultras varesini Blood Honour 1998, di cui Belardinelli faceva parte, con un ritratto dell’ultras scomparso. Le tifoserie del Varese e dell’Inter sono da sempre gemellate.