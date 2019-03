“Nontiscordardimè”: anche a Malnate si puliscono le scuole

Venerdì 15 e sabato 16 marzo anche Malnate vedrà l’iniziativa nazionale di volontariato di Legambiente “Nontiscordardimè – operazione scuole pulite 2019”, dedicata alla qualità e alla vivibilità degli edifici scolastici.

L’imbiancatura di due aule scolastiche della scuola secondaria di primo grado “Nazario Sauro” sarà un’azione concreta, che non solo renderà parte della scuola un luogo di apprendimento più bello e accogliente, ma che potrà far riflettere i ragazzi, rendendo questa esperienza un momento di educazione alla cittadinanza attiva .

L’iniziativa, approvata da insegnanti e dalla Dirigenza Scolastica, ha mobilitato, oltre ai volontari del circolo locale di Legambiente, anche i genitori dell’Associazione Genitori di Malnate (AGM).

La tinteggiatura , alquanto costosa per il tipo di materiali utilizzati, è stata resa possibile grazie alle donazioni del Centro Socioculturale “Lena Lazzari” e del Centro del Riuso di Malnate, ormai storicamente attento a devolvere le libere erogazioni raccolte in iniziative di utilità sociali.

Il 15 marzo è anche il giorno dello Sciopero Mondiale per il Clima (#globalstrikeforfuture), con cui i giovani di tutto il mondo, seguendo l’esempio di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese diventata il simbolo del movimento mondiale di giovani ambientalisti, denunciano l’inerzia degli adulti di fronte al cambiamento climatico.

Per questo, i volontari del Circolo Legambiente “Mulini dell’Olona”, che condividono le istanze del movimento, chiederanno il permesso di mettere a dimora un albero nel campetto della scuola, aderendo alla campagna rivolta alle scuole “Un albero per il clima”: piantare un albero, un arbusto, una pianta in generale come azione concreta di riduzione della CO2 e come contributo ideale e reale alla mobilitazione delle giovani generazioni per pretendere la salvaguardia del Pianeta.