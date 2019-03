Oleggio trafigge la Robur che ora pensa a evitare i playout

La Robur Varese vede di nuovo calare drasticamente le proprie speranze di accedere ai playoff di Serie B dopo la dolorosa sconfitta interna con la Mamy Oleggio, arrivata di strettissima misura (70-71) dopo un libero realizzato da Pilotti al quale i gialloblu non sono riusciti a replicare con il tiro della disperazione.

Il KO del Campus tiene la squadra di Vescovi a 26 punti e la riporta in quella terra di mezzo tra playoff e playout che non può ancora garantire tranquillità ai gialloblu, i quali devono vincere almeno una delle ultime partite (ma per la sicurezza della salvezza diretta ne servono due) per evitare gli spareggi per la permanenza in B. E il calendario (Firenze, Piombino e San Miniato sono tre delle prime quattro, ci sarà anche la trasferta a Borgosesia) non è certo dalla parte di Passerini e soci. (nella foto: Nikola Ivanaj / Robur-G. Bertoni)

Senza Ferrarese e Assui, che hanno concluso anzitempo la stagione per via degli infortuni – una costante per la rosa della Robur di quest’anno – i gialloblu concedono troppo spazio nella prima fase ai piemontesi ad alto tasso di varesinità (dal gm Biganzoli a coach Remonti fino agli ex biancorossi Parravicini e Marusic): Oleggio ne approfitta soprattutto nel secondo quarto dopo che la Coelsanus aveva chiuso avanti 17-14 al 10′. Una scossa di Parravicini ha permesso alla Mamy di toccare anche il +11 al 18′, poi Ivanaj e Maruca hanno accorciato sul 31-39 della pausa lunga.

Nella ripresa il minimo svantaggio dei padroni di casa è stato di -6 con Mercante, ma Oleggio ha resistito e chiuso avanti ancora di 7 alla mezz’ora nonostante una tripla di Maruca, uno dei più attivi in casa roburina.

Varese ha quindi cercato il forcing nel periodo conclusivo (tripla di Caruso, schiacciata di Planezio) e lo sforzo è stato subito ripagato con il ritorno in vantaggio dei gialloblu: l’ultimo quarto è stato ricco di emozioni ma Oleggio ha ritrovato la parità con Pilotti a un minuto dalla fine. Una palla persa di Maruca e un cesto di Hidalgo hanno dato il vantaggio (68-70) agli ospiti a 20″ dalla sirena, poi lo stesso Maruca ha infilato i liberi del 70 pari ma un fallo ancora su Pilotti ha permesso a quest’ultimo di sparigliare le carte con 4″ da giocare. Varese ha dato palla a Planezio ma il suo tiro nel traffico dell’area non è andato a buon fine.