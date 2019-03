A passeggio nei boschi con gli asini de l’Arca del Seprio

Domenica 31 marzo, dalle 09.30, l’Arca del Seprio invita tutti a riscoprire il bosco assieme agli asini dell’Arc.

Un’ottima occasione per grandi e piccoli per confrontarsi con un linguaggio tanto antico quanto nuovo. Una forma di comunicazione che lega ogni essere vivente dall’alba dei tempi e che ora tende ad essere sottovalutata o dimenticata. Un’opportunità per osservare e percepire il bosco con l’acuta curiosità di un animale che ha fatto della comprensione dell’ambiente il suo stile di vita.

I partecipanti potranno sperimentare in prima persona la conduzione dell’asino. Avranno la possibilità di comprendere cosa si nasconde dietro la proverbiale testardaggine di questo animale, scoprendo che, in realtà, con attenzione e calma, si può costruire un rapporto d’intesa e complicità.

Questa esperienza è anche utile a stimolare la comprensione delle dinamiche di gruppo e l’influenza che queste hanno nel benessere del singolo e del prossimo.

L’attività è suddivisa in quattro momenti

Presentazioni, primo approccio all’asino, preparazione degli animali alla passeggiata. Conduzione assistita degli asini con l’utilizzo della corda (non è prevista la cavalcata dell’animale) lungo il sentiero delle rane del Parco Pineta. Arrivo allo stagno San Siro e sosta ricreativa e didattica. Rientro.

Il percorso può variare in seguito alle valutazioni degli organizzatori (eventuali cambiamenti saranno comunicati e proposti preventivamente). Ritrovo presso il C.R.E. Arca del Seprio in via Doria 32, Vedano Olona. Per partecipare è necessaria la prenotazione poiché il numero di adesioni è limitato.

Contributo di partecipazione: €18 per gli adulti, bambini e ragazzi pagano in base all’età (es. 8 anni = € 8). Si consigliano: scarpe escursionistiche, abbigliamento comodo con pantaloni lunghi, acqua, spray anti-zanzare. In caso di previsioni meteo non favorevoli gli organizzatori comunicheranno l’eventuale variazione o annullamento dell’attività.

Contatti:

Giordano 392 0699918

Antonella 349 3634758

asinidellarca@gmail.com

Dati dell’escursione:

Lunghezza: 3,5 km

Dislivello: 100 m

Difficoltà generale: Turistica