Podcasting e narrazioni audio, un corso per imparare

Torna Inside Social, il percorso formativo di NeverWas Radio dedicato ai Social Network e al Marketing Digitale, che quest’anno triplica la sua offerta. Il primo appuntamento, il 6 e 7 aprile, sarà dedicato al Podcasting e alla produzione di narrazioni audio efficaci. Già fenomeno di culto negli Stati Uniti e in Europa, il podcast si sta guadagnando anche in Italia un ruolo centrale tra i contenuti digitali, raggiungendo un pubblico di appassionati sempre più vasto e settorializzato. Attraverso la sua formula on demand, di Netlfixiana memoria, il podcast può raccontare storie (sono sempre di più, infatti, quelli narrativi e storici) ma anche insegnare qualcosa, diventando la versione più pratica e smart dei video corsi o video tutorial di youtube.

Durante il modulo di Inside Social dedicato al podcasting, quindi, impareremo come produrre un podcast, come distribuirlo e come monetizzarlo. A guidarci ci saranno alcuni tra i maggiori podcaster italiani, come Andrea Ciraolo (Passione Podcast), Marco Putelli (We are makers), Francesco Tassi (Io credo e CEO di ForTune Podcast) e Andrea W. Castellanza (Bistory).

Le lezioni si terranno sabato 6 e domenica 7 aprile, dalle 10:30 alle 16:00, comprensive anche di Networking Lunch offerto da NeverWas Radio. Dal momento che i posti sono limitati, l’iscrizione è obbligatoria. Per info e costi basta cliccare qui: http://jo.my/InsideSocial2019

Ma non è finita. Inside Social propone altri due week end di formazione, dedicati ad altri temi caldi del digital marketing. La formula e orari sono gli stessi, con sconti per chi si iscrive a tutti e tre i moduli.

6 – 7 aprile: Podcasting, Digital Marketing e Storytelling

27 – 28 aprile: SEO e Analytics

18 – 19 maggio: SEM e Google ADS

Inside Social è un’inziativa di NeverWas Radio, realizzata all’interno del progetto Giovani di Valore, finanziato con il contributo di Fondazione Cariplo e finalizzato a migliorare l’occupabilità dei giovani del nostro territorio.