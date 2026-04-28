Vergiate, appuntamento con i Longobardi in biblioteca

Giovedì 7 maggio, alle 20.45, la biblioteca comunale “Enrico Baj” di Vergiate ospiterà un appuntamento dedicato alla storia e alla cultura: la presentazione del libro “I Longobardi II – Il Regno in Italia” di Fabrizio Mirabelli.



L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vergiate nell’ambito de “Il Maggio dei Libri 2026”, rappresenta un’occasione per approfondire uno dei periodi più affascinanti della storia italiana, quello della presenza longobarda nella penisola.

Nel corso della serata, l’autore accompagnerà il pubblico alla scoperta degli sviluppi del regno longobardo in Italia, offrendo spunti di riflessione e curiosità storiche, in un dialogo diretto con i partecipanti.

L’evento si terrà presso la sede della biblioteca, in piazza Enrico Baj 16, e sarà aperto a tutti gli interessati, dagli appassionati di storia ai semplici curiosi, confermando il ruolo della biblioteca come luogo di incontro e diffusione culturale per la comunità.