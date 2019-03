Il ponte di Oleggio chiude per due giorni

Nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 marzo 2019 è disposta da parte della Provincia di Novara (competente territorialmente su tutta la sua lunghezza) la chiusura del Ponte di Oleggio, tra Oleggio e Lonate Pozzolo.

Operazione necessario per un monitoraggio dello stato di deterioramento della struttura ottocentesca, di cui si era già parlato l’estate scorsa.

Gli incaricati della provincia di Novara hanno già preso contatti con la Provincia di Varese, la quale avviserà la società ANAS, per preavvisare gli automobilisti in transito sulle loro arterie stradali della chiusura del ponte sul fiume Ticino mediante i portali a messaggio variabile.

La ditta che effettuerà i lavori si preoccuperà della chiusura del ponte con transenne e presidierà il blocco su entrambi i lati del ponte. A Lonate Pozzolo sarà, inoltre, collocato un pannello di 2×2 metri alla rotatoria che collega Via Vittorio Veneto e Via del Gregge (prima del tratto in discesa che, da Lonate Pozzolo, conduce al ponte), per preavvisare della chiusura.

La Polizia Locale dell’Unione di Lonate Pozzolo e Ferno piazzerà una transenna sulla via Verga all’intersezione con la Via Pirandello, per preavvisare della chiusura del ponte.