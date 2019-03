Pronto soccorso preso d’assalto: scatta il piano di sovraffollamento

Ancora un weekend di superlavoro per il Pronto soccorso di Varese dove l’afflusso di pazienti ha fatto scattare il livello 3 del piano di sovraffollamento.

Da venerdì sono quindi sospese le attività in elezione con blocco totale degli interveti programmati.

La complessità delle patologie dei pazienti, che eleva la percentuale di utenti in attesa di ricovero, complica l’attività.

Da qualche giorno, nella zona triage dell’ospedale di Varese un nuovo monitor segnala i tempi d’attesa di tutti gli ospedali dell’Asst Sette Laghi a eccezione di Angera che entrerà a breve nel sistema.

Un servizio ulteriore rispetto al segnale precedente che riguardava solo l’attività interna del Circolo.

Le indicazioni riguardano codice colore e tepi d’attesa.

In questo modo, chi si rivolge al Pronto Soccorso di Varese senza trovarsi in condizioni di particolare gravità può così essere informato in tempo reale sulle opportunità fornite dall’Azienda in tutte le sue sedi e decidere di conseguenza se spostarsi o restare.

Le stesse informazioni sono inoltre consultabili, sempre in tempo reale, sulla pagina del sito Internet aziendale dedicata al Pronto Soccorso.