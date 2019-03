Pubblicato il nuovo libro di don Alessio Albertini

È in libreria il nuovo libro di Don Alessio Albertini “Quando ridono i santi”, Viaggio semiserio nella gioia cristiana, edito da Centro Ambrosiano.

Uno strabiliante e divertente viaggio tra le vite dei santi guidato da Anghelao, “l’angelo che ride” dall’alto della cattedrale di Reims.

«I santi sono capaci di ridere perché conoscono bene Dio – scrive don Albertini – e sanno che “ride colui che sta nei cieli” (Sal 2,4), facendosi beffe dei potenti e dell’idolatria. Per questo motivo, chi è incamminato verso la santità si assume

sempre la responsabilità di fare i conti con un Dio che rischia continuamente di essere sostituito da qualcos’altro e, troppo spesso, dal proprio io. Si ride con Dio per smontare le proprie certezze, per trovare il cielo aperto nella disperazione e per

ridere delle immagini che noi stessi ci facciamo del Signore».

Così, il “viaggio” proposto dall’autore ci fa incontrare, ad esempio, l’umorismo di Francesco di Sales o quello di Teresa d’Avila, di Filippo Neri e di Francesco d’Assisi, il “giullare di Dio”, senza dimenticare Padre Pio da Pietralcina, burbero per natura, che in realtà si divertiva un mondo.