Quattro assessore aprono la settimana della giornata della donna

C’era tutta la componente femminile della Giunta di Varese questa mattina, 5 marzo, a presentare le iniziative in vista dell’8 marzo promosse dalla Rete Antiviolenza.

L’assessore Rossella Dimaggio faceva le parti della padrona di casa, come rappresentante delegata del comune capofila della rete provinciale antiviolenza: ma innanzitutto, era l’orgogliosa collega di altre tre assessore nel presentare le iniziative della settimana messe in campo in occasione della giornata della donna 2019.

«Ho il piacere di avere con me le mie colleghe assessore al comune di Varese, perchè la rappresentanza “in rosa” non è di poco conto da noi – ha spiegato Dimaggio – Mi piace quindi averle al fianco nel dare il via a questa settimana di eventi e incontri, che mettono in particolare luce il lavoro della rete di questi centri, che si adoperano quotidianamente per ridurre e debellare la violenza di genere». Della rete fanno parte il Coordinamento Donne Cgil, Cisl e Uil, il Centro Antiviolenza Eos, Centro Antiviolenza Dico_Donna, Centro Antiviolenza Donna Sicura, l’Associazione Gea, ICORE e la Polizia di Stato.

Foto di gruppo con i centri della rete

Alla settimana di eventi si aggiunge inoltre anche un gesto piccolo ma che può essere significativo: una pila di biglietti da visita, realizzati grazie alla collaborazione tra Comune di Varese e Confartigianato, che segnalano i riferimenti dei principali centri antiviolenza. «Ne abbiamo stampati un po’ con l’intenzione di consegnarli nei negozi di parrucchiere e di estetista che si prestino a tenerli in vista – spiega l’assessore Dimaggio – quelli possono essere luoghi che rappresentano una occasione preziosa di contatto. Un gesto piccolo ma che, chissà, può anche salvare una vita».

«Le occasioni sono quel momento in cui la quotidianità viene interpretata – ha sottolineato l’assessore Francesca Strazzi – Le donne che avranno in mano questo bigliettino potranno avere un’occasione di riscatto per loro stesse, come madri, come figli come mogli».

Dimaggio e Strazzi rappresentano una parte del team di assessori donna che il comune di Varese può vantare, anche in forza delle loro competenze professionali: «Il nostro modo di muoverci, con pragmatismo, leggerezza e praticità dei procedimenti, è un punto forte che sappiamo aggiungere in luoghi prevalentemente al maschile – ha sottolineato l’assessore al bilancio Cristina Buzzetti – Io in particolare l’ho sperimentato come un valore aggiunto in ogni tavolo, sia nel mio lavoro privato sia nelle occasioni date dal mio mandato».

«La donna può essere un grande valore in una impresa per la sua capacità di vedere diversamente le cose – ha aggiunto l’assessore alle attività produttive Ivana Perusin – E nelle grandi aziende questo è spesso già considerato un valore importante: lo dico da assessore alle attività produttive ma anche componente di una grande impresa (La Whirlpool, ndr)»

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Cristina Buzzetti, Francesca Strazzi, Ivana Perusin

Tantissimi gli eventi in programma questa settimana tra manifestazioni, spettacoli teatrali e incontri con i ragazzi delle scuole: il tema che li legherà tutti sarà la sensibilizzazione ai diritti delle donne e alla parità di genere,

QUESTURA DI VARESE

8 marzo: Camper “Questo non è Amore” in piazza Repubblica dalle ore 10.00 organizzato dalla Questura di Varese.

16 marzo:“Questo non e’ amore” ore 10.00 presso Sala Montanari Varese incontro con gli studenti, organizzato dalla Questura di Varese.

EOS

7 marzo: incontro con le lavoratrici e i lavoratori riuniti in assemblea della la Bassani Ticino di Varese per la “presentazione dell’associazione Eos“ a cura delle volontarie di Eos.

7 marzo: intervento presso l’istituto comprensivo di Lonate Pozzolo, scuola media Carminati. L’associazione si racconta alle ragazze e ai ragazzi della scuola media.

8 marzo: incontro con le lavoratrici e i lavoratori riuniti in assemblea della Wirlphool per la “presentazione dell’associazione Eos“ a cura delle volontarie di Eos.

8 marzo: “Non solo mimose”con il patrocinio del Comune di Varese presso la Sala Montanari. Evento organizzato con organizzazioni giovanili. Eos partecipa con un work shop“le dee dentro la donna” a cura della psicologa di Eos dott.ssa Silvia Sacco e dell’ostetrica Giovanna Gorla.

9 marzo: con il patrocinio del Comune di Varese serata musicale “Come l’oro” Giulia Anania in concerto presso il teatro Santuccio alle ore 21.00. Nel corso della serata letture teatrali sulle donne a cura dei ragazzi della compagnia del viaggio dei Licei Manzoni di Varese.

10 marzo: partecipazione di Eos a Cocquio Trevisago per l’evento “Ruote in rosa”; pedalata contro la violenza sulle donne.

10 marzo: Morazzone biblioteca comunale ore 16,30 spettacolo teatrale “Datemi un bianchetto” di e con Michela Prando, seguirà presentazione di Eos.

10 marzo: con il patrocinio del comune di Vergiate ”Non è normale che sia normale”; Eos sarà presente con un suo banchetto e materiale informativo.

12 marzo: incontro con le lavoratrici e i lavoratori riuniti in assemblea della la Bassani Ticino di Tradate per la presentazione dell’associazione Eos a cura delle volontarie di Eos.

13 marzo: incontro presso l’associazione Lena Lazzari di Malnate ,presentazione di Eos.

DONNA SICURA

8 marzo:Apericena con intrattenimento sulla parità di genere dalle 18.00 alle 21.00 Via Europa, 23 Cellina di Leggiuno.

15 marzo concerto di donne per le donne alle ore 21.00 Sala Don Luigi Ponti, Via Binda,2 Monate.

23 marzo spettacolo dedicato alle donne presso il teatro Sant’Amanzio di Travedona Monate da parte della “compagnia teatrale il piccolo palcoscenico” alle ore 20,30.

COORDINAMENTO DONNE CGIL CISL E UIL

11 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso il cinema Teatro Nuovo un’iniziativa unitaria sindacale sulla valorizzazione dei temi inerenti alla discriminazione di genere e razziale e dell’emancipazione femminile, nella quale verrà proiettato il film “Il diritto di contare”.

DICO_DONNA

Un dolce per il centro antiviolenza Dico_Donna, Aiutaci ad Aiutarlein collaborazione con Dolce Magic.

ASSOCIAZIONE VIOLENZA DONNE

7 marzo: mostra Raffaella Fidanza via San Martino Cuveglio

8 marzo: Le vintage al Circolo di Creva aperitivo e cena

GEA

7 marzo:conferenza “La vittima ignorata” Sala Montanari Varese ore 20:30

8 marzo:spettacolo teatrale “Coppia aperta quasi spalancata” Teatro Niemen Biandronno.

