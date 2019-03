Il ruolo degli anestesisti: tra novità e conferme

« Solo dieci anni fa, questo congresso si sarebbe svolto in modo completamente diverso. Le tematiche erano differenti. Questo è un settore dove si sono fatti passi avanti notevoli» Con queste parole, pronunciale dal dottor Andrea Larghi, direttore dell’ospedale di Varese, si è aperto nella Sala Andrea di Villa Ponti il primo congresso Insubri@anestesia.

Organizzato dal Dott. Andrea Luigi Ambrosoli, Direttore della Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Del Ponte, il confronto ha visto la partecipazione di un nutrito numero di relatori chiamato a presentare i tanti e diversi volti di una specialità trasversale a tutte le altre branche mediche e che si sta sviluppando anche al di fuori delle sale chirurgiche: « Uno dei temi più discussi – ha commentato il dottor Ambrosoli – è proprio quello dei protocolli clinici in caso di anestesia fuori dal blocco operatorio. Sono tante e diverse le occasioni in cui noi specialisti interveniamo. Mettere a sistema questi nuovi ambiti, così come affrontare il “risk management” in sala sono temi di grande attualità».

All’incontro, il primo organizzato a Varese sul tema, ha ottenuto cento iscrizioni.