Si smonta una gru: trafico in tilt in via Roma

Traffico in tilt e tante tante proteste oggi nella zona sud della città. Al centro delle proteste la chiusura del tratto centrale di via Roma a partire dalle 9,30 per lo smontaggio della gru di un cantiere al civico 56/58.

Inizialmente è stata chiusa l’arteria, che porta dal confine con Solaro al piazza Libertà, all’altezza di via Guaragna. In pochi minuti si sono create lunghe code e rallentamenti.

Particolarmente complessa la situazione per i mezzi pubblici. Diversi gli autobus di linea che non riuscendo a svoltare in via Guaragna sono stati costretti a fare, in retromarcia, ritorno in via Miola per scegliere un percorso alternativo. Intorno alle 11 l’intervento della polizia locale che ha chiuso la circolazione già all’intersezione con via Miola.

I problemi sono proseguiti comunque per l’intera giornata con tempi lunghi di percorrenza e lunghe code. Qualcuno ha pensato che fosse iniziato il taglio dei bagolari, qualcuno ha ipotizzato che si trattasse dell’ultima parte delle potature invernali realizzate negli ultimi giorni nell’arteria ma tutti si sono lamentati dei rallentamenti.