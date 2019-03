Torna la Champions League: Banco Bpm Sport Management contro Mladost

Un altro big match di Len Champions League in vista per i Mastini del Banco BPM Sport Management che sabato 16 marzo, alle ore 20.30 (diretta Tv su Eurosport 2 e Eurosport Player), ospiteranno alla piscina Manara di Busto Arsizio i croati del Mladost Zagreb.

La prossima avversaria di Busto Arsizio è la squadra di Antonio Petkovic, ex Mastino e bustocco tra il 2015 e il 2018 che nella scorsa estate ha fatto rientro in patria per unirsi nuovamente al Mladost, formazione dove aveva già giocato tra il 2009 e il 2011 prima del suo sbarco in Italia (all’Acquachiara).

Non sarà una gara semplice per il Banco BPM Sport Management perché, anche se i croati non hanno ormai più particolari velleità di qualificazione alle Final Eight vista la situazione di classifica, alla piscina Manara arriverà una squadra in grado di mettere in difficoltà tutte le avversarie in questa Len Champions League e che all’andata era riuscita a fermare Busto Arsizio sul 7-7. Un match ricco di emozioni che aveva visto gli uomini di Baldineti risollevarsi dall’iniziale svantaggio di 4-2 grazie a un parziale di 4-0 a cavallo tra secondo e terzo tempo, prima del definitivo pareggio firmato da Cosmin Radu a 6’50” dalla fine del match.

A presentare il prossimo impegno dei Mastini l’allenatore Marco Baldineti: «Ormai tutte le partite sono, così come quelle passate lo sono state, decisive. Troveremo una grande squadra che ha appena vinto l’Adriatic League davanti allo Jug Dubrovnik ed è un’avversaria molto forte. Ci sarà il nostro ex Petkovic e sicuramente vorranno fare bene. Noi dovremo giocare una partita con grande determinazione come abbiamo fatto con il Brescia a Bari in Coppa Italia. Quella era stata una partita di gran cuore, perché la squadra in questo tipo di gare riesce sempre a dare qualcosa in più e dovrà farlo contro un’altra avversaria di grande valore. Lo scontro diretto tra Olympiacos e Szolnoki (le due terze in classifica giocheranno alle ore 16.00 di sabato)? Non ha particolare significato per noi, perché dobbiamo pensare che per qualificarci alle Final Eight servirà fare almeno altri 9 punti. Noi guardiamo a noi stessi, penso vincerà l’Olympiacos ma un eventuale vantaggio dal quarto posto non ci metterà ancora al riparo da niente. Noi dobbiamo solo pensare a vincere la prossima partita».

Il Mastino Giuseppe Valentino: «Siamo tutti molto concentrati e sappiamo che questa partita sarà molto importante perché non possiamo permetterci di perdere punti in casa. Abbiamo rivisto la gara d’andata, sappiamo che sarà una partita fisica, ma siamo pronti. Abbiamo ormai quasi del tutto recuperato dopo le fatiche di Coppa Italia e non vediamo l’ora di giocare quest’importante partita. Sicuramente dovremo fare attenzione al nostro ex compagno di squadra Petkovic perché è un buon giocatore, ma la sua presenza non dovrà cambiare il nostro modo di giocare. Giocare di gruppo dovrà essere la nostra arma vincente».

ANTONIO PETKOVIC: prima della gara di Len Champions League il Banco BPM Sport Management consegnerà una targa celebrativa all’ex attaccante bustocco Petkovic in ricordo dei suoi 4 anni trascorsi con la calottina dei Mastini.

RECUPERO CAMPIONATO la partita di campionato tra SC Quinto e Banco BPM Sport Management, originariamente in programma sabato, si disputerà mercoledì 20 marzo alle ore 21.00.