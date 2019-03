Traffico a Bosto, incontro pubblico

Martedì 5 marzo 2019, alle ore 21, presso l’Oratorio di Bosto, in Varese, l’Assessore Andrea Civati incontra i residenti della zona. L’incontro è promosso da i consiglieri comunali Enzo Laforgia (Lista Progetto Concittadino) e Lorenzo Macchi (Partito democratico).

«Da molti anni, il quartiere di Bosto, a due passi dal centro della città di Varese, soffre le conseguenze di scelte viabilistiche, che hanno scaricato sull’intera zona un volume di traffico insostenibile. L’aver trasformato l’antica castellanza di Bosto in una sorta di tangenziale, non solo ha causato, nel corso degli anni, la progressiva chiusura di numerose attività commerciali, ma minaccia sempre più la salute dei cittadini, a causa delle polveri sottili prodotte da un ininterrotto flusso di autoveicoli e dell’inquinamento acustico – scrivono i consiglieri promotori dell’iniziativa – . Ancora negli ultimi mesi, i cittadini residenti a Bosto hanno denunciato pubblicamente per l’ennesima volta tale situazione».

Accogliendo tali richieste, «finora trascurate», i consiglieri comunali Laforgia e Macchi hanno chiesto all’Assessore Andrea Civati, responsabile della mobilità, di ascoltare le istanze dei residenti. Andrea Civati ha raccolto subito l’invito. Pertanto, martedì 5 marzo 2019, alle ore 21, presso l’Oratorio della Chiesa di Bosto, i cittadini del quartiere potranno incontrare l’Assessore Andrea Civati, per un confronto civile e sereno, nell’ottica di una democrazia partecipata, per discutere del presente e per immaginare soluzioni per il futuro.