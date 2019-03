Un weekend da sbaracco nei negozi del centro

Sabato 2 e domenica 3 marzo un’altra interessante iniziativa nelle vie e piazze del centro cittadino: dalle 9.00 alle 19.00 più di trenta negozi proporranno lo “Sbaracco”, una giornata di sconti e promozioni su prodotti e articoli vari, un’occasione per i clienti da non perdere.

Per le vie del centro si potranno trovare spazi dedicati a questa attività di promozione resa possibile dall’Assessorato al Commercio in collaborazione con Distretto Urbano, Comitato Commercianti Centro Cittadino e Ascom.

“A grande richiesta torna a Busto anche quest’anno lo ‘Sbaracco’ – commenta l’assessore al Commercio Manuela Maffioli -, iniziativa importante per i nostri negozianti, soprattutto in concomitanza con l’ultimo fine settimana dei saldi, che hanno la possibilità di offrire i loro prodotti a prezzi ulteriormente scontati, ma altrettanto gradita ai loro clienti. Una doppia ragione, quindi, per l’Amministrazione, per sostenere e favorire questa strategica iniziativa”.

Aggiunge il presidente di Ascom Busto Arsizio Rudy Collini: “Sposiamo e supportiamo un’esigenza segnalata dai commercianti che è quella di avvicinare i clienti in una maniera insolita, posizionando all’esterno dei negozi tavoli o stand in cui esporre la merce in saldo. L’adesione così alta all’iniziativa è proprio indice di un’esigenza sentita: ringraziamo l’Amministrazione per l’attenzione e il sostegno”.

Di seguito l’elenco (ancora provvisorio) dei negozi che parteciperanno:

OLTREOCEANO SAS

SUPER SWEET

MADAMA DORE’

SPAZIO 64

BOTTEGA VERDE ERBORESTERIA

BIANCOLATTE ABBIGLAMENTO

FABBRICA DI CIOCCOLATO CALZATURE

AMEMI

SCAGNELI CASALINGHI

PENTA

101 CAFFE’

DIXIE

IENA SNEAKERS

BRUMS ABBIGLIAMENTO

LAFAYETTE ABBIGLIAMENTO

WATCHES & JEWELS 24 GIOELLERIA

BUSTOLIBRI

BENGIO SCARPE

CISLAGHI BRUNA ABBIGLIAMENTO

EQUIVALENZA

LA CORSETTERIA INTMO

KASANOVA

COLOMBO CALZATURE

MENEGHIN ORTENSIA

NICOLETTA SOLBIATI

FRANCESCA B

ERBORISTERIA L’ERBA VOGLIO

BENGIO CALZATURE

DONDOLIBRO

SARAH SHOP

L’ERBORESTERIA ROVEDA

NARA CAMICIE

BOTTEGA ARTIGIANA