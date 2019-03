Vittoria e quarto posto: domenica positiva per la Uyba

Nella lunga trasferta marchigiana, la Unet E-Work Busto Arsizio vince per 1-3 (19-25, 22-25, 27-25, 23-25) contro le padrone di casa della Lardini Filottrano, pur soffrendo molto e rischiando anche di dover giocare il quinto. Gennari e compagne dominano i primi due set, poi perdono la bussola, regalano il terzo alle avversarie e poi devono lottare fino alla fine, tagliando però il traguardo a braccia alzate.

Nonostante una prestazione non ottimale, le biancorosse conquistano il quarto posto, complice anche Monza che lascia un punto per strada vincendo solo al quinto set contro Brescia, in una giornata che ha visto le sconfitte di Novara e Scandicci per mano delle matricole Cuneo e Chieri. Giornata quindi positiva sul piano della classifica anche visti i risultati dagli altri campi e iniezione di fiducia in vista del difficilissimo rush finale di stagione regolare.

A Osimo – sede della gara – la migliore in campo è Herbots, che guida le compagne alla vittoria e segna 20 punti a tabellino (2 ace, 1 muro, 45%). Ancora una volta molto bene Berti, che dopo un avvio di stagione difficile, sembra aver aperto le ali (11 punti, 3 muri). Sempre positiva la prestazione della capitana Gennari con 11 punti (1 muro) mentre Groblena fatica di nuovo. Da sottolineare i 4 muri della regista Orro. Dall’altra parte della rete la migliore è Whitney con 18 punti (43% positivo), seguita da Tominaga con 16 punti (55% positivo) e dalla ex bustocca Vasilantonaki (15 punti, 2 muri). Le farfalle torneranno in campo sabato 16 marzo alle ore 20.30, al Pala Igor di Novara in un derby sempre molto sentito.

LA PARTITA – Coach Mencarelli schiera Orro in regia, Grobelna opposto, Berti e Bonifacio al centro, Gennari e Herbots in attacco Leonardi libero.

Il primo set inizia in equilibrio con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (6-8). Il turno in battuta di Herbots mette in seria difficoltà la ricezione marchigiana e le farfalle volano sul 14-19. L’errore di Whitney segna il 19-25.

Il secondo set inizia bene per le bustocche che tengono da subito in mano le redini del set e corrono sull’8-13. Le avversarie ci provano ma le ragazze di Mencarelli hanno ingranato la marcia e si mantengono in vantaggio (14-17). L’errore di Cogliandro significa 15-20 e coach Schiavi ferma il gioco. Al rientro in campo la doppia di Orro e l’errore di Grobelna avvicinano pericolosamente Filottrano mentre l’ace di Baggi e il conseguente 18-20 spingono Mencarelli a fermare il gioco per riportare ordine tra le sue ragazze. Al rientro in campo le biancorosse approfittano di alcuni errori delle avversarie e a chiudere il set è un’invasione di Whitney (22-25).

Il terzo parziale inizia con un leggero vantaggio per le padrone di casa (4-2). Le biancorosse provano a stare in scia delle avversarie ma le ragazze di coach Schiavo vanno a +5 (11-6). L’ace di Berti riporta le farfalle a -1 (13-12). Sul finale le due formazioni si rincorrono punto a punto (18-18). L’errore di Vasilantonaki porta il primo doppio vantaggio alle bustocche (21-23). Il muro di Tominaga però segna il 24 pari e porta i set ai vantaggi. L’invasione di Berti spegne il sorriso e Filottrano vince 27-25.

Anche il quarto set comincia male per la UYBA con Filottrano avanti 3-1. L’ace di Herbots e l’attacco di capitan Gennari riportano in vantaggio le bustocche (4-6). Si procede punto a punto in una lotta che appassiona i tifosi sugli spalti. L’11-7 a favore delle marchigiane preoccupa, con una UYBA che sembra incapace di riprendere il ritmo dei primi due set (time out Busto). Al rientro in capo però Gennari e compagne reagiscono e tornano in scia (15-14). Ancora una volta finale di set equilibrato e combattuto. Herbots chiude il set e la partita sul 23-25 regalando così un successo importante.