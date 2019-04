Domenica 28 aprile, prima domenica dopo la Pasqua, verrà festeggiata, come ormai da tanti anni a Varese, la Festa della Divina Misericordia, presso la chiesa S.Antonio di Padova alla Brunella.

La festa della Divina Misericordia fu istituita da Gesù stesso, secondo le visioni che la mistica polacca Santa Faustina Kowalska nel 1931: Santa Faustina riferisce infatti che lui stesso ne chiese l’istituzione per la prima domenica dopo la Pasqua. Questa richiesta, e le sue visioni, furono approvate dalla Chiesa e Giovanni Paolo II quindi la istituì ufficialmente.

E la parrocchia della Brunella l’ha suggellata con una festa patronale.

IL PROGRAMMA

Il programma prevede alle 14.30 ritrovo e accoglienza, alle 15 in chiesa: Coroncina alla Divina Misericordia ed esposizione del Santissimo Sacramento. Alla stessa ora, in oratorio, animazione dedicata ai bambini.

Alle 15.30 adorazione con canti e letture, alle 17.30 Santo Rosario, alle 18 Vespri – Benedizione Eucaristica- Unzione degli infermi, alle 19 Santa Messa.

Durante la giornata saranno presenti sacerdoti per le confessioni e sono previsti nel pomeriggio momenti speciali come, ad esempio, la possibilità di scrivere richieste di preghiera che saranno consegnate alle suore Romite del Sacro Monte, la possibilità del ricordo dei propri cari durante la messa delle 19.00, e il laboratorio di lavoretti per i bambini.