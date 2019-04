Appuntamento con il curling al palaghiaccio di Varese

Dopo un primo assaggio, avvenuto prima di Natale con un riuscito aperitivo aperto a tutti con l’occasione di una prova gratuita con alcuni istruttori federali, torna a Varese la possibilità di fare curling grazie all’iniziativa dell’Hockey Club presieduto da Davide Quilici.

Il secondo appuntamento con lo sport delle “pietre sul ghiaccio” è fissato per domani sera, mercoledì 3 aprile, sempre sulla pista del PalAlbani e sarà più approfondito rispetto alla “infarinatura” del dicembre scorso. Questa volta l’iscrizione e la prenotazione sono necessarie (info@hcvarese.it o via sms al numero 371-3050744) e ai partecipanti è richiesto un contributo di 10 euro.

L’allenamento è previsto a partire dalle 20,30 e avrà una durata di circa due ore, fino alle 22,30. L’attrezzatura verrà messa a disposizione dagli organizzatori. Il curling si gioca a squadre (ognuna da quattro giocatori) e consiste nel lanciare alcune grosse pietre di granito cercando di avvicinarle il più possibile alla “casa” (tre anelli concentrici disegnati sul ghiaccio) in modo da fare punti. Le partite sono suddivisi in manche chiamate (end); per migliorare la traiettoria delle pietre, i compagni del lanciatore utilizzano delle scope per rendere più o meno scivolosa la superficie ghiacciata e quindi aiutare la pietra stessa a raggiungere il bersaglio.