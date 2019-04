Archie, l’infortunio è leggero: ora le terapie per il recupero

Notizie positive riguardo Dominique Archie, la 31enne ala della Openjobmetis uscita a braccia dal parquet di Masnago quando mancavano ancora 6′ della partita (poi vinta) di domenica sera contro l’Umana Venezia, nel quale il giocatore americano stava giocando in maniera eccellente (24 punti e 10/12 al tiro in 28′ di impiego).

Galleria fotografica Openjobmetis Varese - Umana Venezia 4 di 57

Dopo aver commesso un fallo su Stone, sotto alla Curva Nord, Archie era caduto malamente sul parquet ed era stato trasportato in barella nello spogliatoio della squadra biancorosso, ma verso la fine della partita aveva fatto ritorno “sulle proprie gambe” in panchina per festeggiare il successo con i compagni. Subito la società aveva parlato – con un comunicato ufficiale – di trauma distorsivo all’anca destra mentre coach Attilio Caja in sala stampa aveva espresso la speranza che non si trattasse di qualcosa di grave.

Oggi per fortuna la conferma: Archie si è sottoposto a una radiografia che ha escluso qualsiasi tipo di frattura e quindi si è “consegnato” allo staff medico della società biancorossa che ha messo a punto le terapie necessarie al suo recupero. Difficile stabilire i tempi esatti del ritorno in campo: la speranza è che Dominique possa essere a disposizione di Caja già per la partita di domenica prossima a Torino, ma non sarà facilissimo. Se però in questi giorni non dovessero sorgere complicazioni, l’ala potrebbe anche farcela. Nessun problema invece per Aleksa Avramovic, a sua volta uscito dal campo con qualche dolorino alla coscia: si è probabilmente trattato di un piccolo crampo che non desta alcuna preoccupazione.

Il comunicato stampa: «Pallacanestro Varese comunica che gli accertamenti eseguiti questa mattina su Dominique Archie in seguito all’infortunio occorsogli durante la partita di ieri sera tra la Pallacanestro Openjobmetis Varese e l’Umana Reyer Venezia, non hanno evidenziato lesioni a carico dell’articolazione coxofemorale destra. Il giocatore ha già iniziato uno specifico programma riabilitativo con l’obiettivo di averlo a disposizione in vista della trasferta a Torino di domenica 7 aprile».

L’uscita a braccia di Dominique Archie dal campo / foto M. Borserini-VareseNews

I BIGLIETTI PER LA COPPA

Pallacanestro Varese nel frattempo ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per la semifinale di andata di Fiba Europe Cup in programma alla Enerxenia Arena mercoledì 10 aprile contro i tedeschi dell’s.Oliver Würzburg. Gli abbonati al “secondo round” di coppa avranno la prelazione sui propri posti e potranno confermarla tra giovedì 4 e sabato 6 aprile presso il Pallacanestro Varese Store, il negozio ufficiale che si trova all’ingresso del parterre di Masnago (orari: 15,30-19,30). È possibile anche la prelazione online tra le 15 di martedì 2 e le 23,30 di domenica 7: in questo caso il biglietto potrà essere stampato direttamente a casa (QUI il link).

I biglietti saranno quindi in vendita libera allo store del palazzetto tra giovedì 4 e sabato 6 (15,30-19,30), all’agenzia “GiulianiLaudi” (dalle 15 di martedì 2 alle 18 di mercoledì 10), online sul sito della Pallacanestro Varese e ovviamente ai botteghini di Masnago la sera del match a partire dalle ore 19. Come per le altre partite di Fiba Uleb Cup non sarà aperto il settore galleria; i settori di curva nord, tribuna silver e tribuna gold avranno prezzo unico mentre tariffe dedicate e prelazioni apposite sono disposte per gli associati del trust “Il basket siamo noi”.