Cadavere bruciato, bloccato a Malpensa il sospetto killer

Due uomini sono stati fermati dalla Polizia di Stato, a seguito delle indagini sul cadavere trovato mutilato e bruciato alla Bovisasca, a Milano Nord. Uno dei due è stato fermato all’aeroporto di Malpensa.

Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, si tratterebbe di due uomini di origine colombiana arrivati in città nei giorni scorsi, come riporta anche il Corriere della Sera Milano. E appunto uno dei due sarebbe stato bloccato dalla polizia questo pomeriggio, lunedì 1 aprile, mentre tentava di ritornare in Sudamerica imbarcandosi all’aeroporto di Malpensa.

Il cadavere era stato trovato sabato sera: era stato chiuso dentro una grossa valigia, di cui sono stati trovati i resti bruciati parzialmente (grazie al celere intervento dei vigili del fuoco). Sull’episodio sta indagando la Squadra Mobile di Milano, che sta sentendo tutti i possibili testimoni, compresi i senzatetto che gravitano nella zona della Bovisa (sono numerosi gli edifici industriali dismessi). È prevista per oggi anche l’autopsia sul corpo.