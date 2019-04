Carabinieri spintonati per l’intervento alla festa: due denunce

Nella giornata di ieri, lunedì, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Varese e della Stazione di Arcisate hanno denunciato alla Procura della Repubblica due giovani ventenni di Arcisate, poiché ritenuti responsabili del reato di resistenza a un pubblico ufficiale.

In particolare l’Arma è intervenuta nella notte fra sabato e domenica a seguito di segnalazione telefonica all 112 sedare una lite scaturita per futili motivi tra dei giovani nei pressi di un’abitazione privata dove era in corso una festa.

Alla vista delle divise i due ragazzi, ubriachi marci hanno cominciato a spintonare i militari rimasti illesi.

I carabinieri hanno riportato la situazione alla calma.