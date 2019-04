Chiude per lavori il parco Comerio. Magugliani: “Tornerà a nuova vita”

A breve il parco Comerio tornerà quasi come nuovo: riaprirà infatti lunedì 22 aprile l’area verde in zona san Michele dove in questi giorni sono in corso alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come la sostituizione della pavimentazione antitrauma nell’area giochi e la verifica delle condizioni delle attrezzature ludiche.

La chiusura del parco si rende necessaria per qualche giorno per garantire la corretta esecuzione dei lavori, di cui si sta occupando Agesp, e per la sicurezza dei bambini e delle famiglie che abitualmente frequentano il parco.

Altri lavori saranno eseguiti della società che ha vinto il bando per la gestione del chiosco interno al parco.

“Varrà la pena pazientare qualche giorno – commenta l’assessore al Verde Paola Magugliani – il parco è tra i più belli e significativi della città, sia per il valore simbolico, perché su quell’area un tempo sorgeva una fabbrica storica, la Comerio Ercole, sia per la posizione strategica. Mi sono confrontata con l’amministratore unico di Agesp Attività Strumentali Alessandro Della Marra perché questo sia il primo di una serie di interventi sui parchi cittadini maggiormente bisognosi di sistemazione”.