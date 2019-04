Col Cai alla scoperta della natura della Veddasca

Sabato 27 aprile il CAI Luino con il patrocinio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone una escursione ad anello, accompagnati da Gabriele Brambini esperto ambiente montano – ONC e membro Yorc, per scoprire le peculiarità naturalistiche della Val Veddasca vista con più aspetti da quello Geologico al Faunistico e al Floristico senza dimenticare gli aspetti Etnografici che hanno plasmato l’ambiente attorno a noi dandogli l’aspetto attuale. Effettueremo differenti step in cui ci soffermeremo su determinati argomenti per cercare di scoprirli ed apprezzarli ancora di più. L’itinerario si snoderà dal passo Forcora, Monte Covreto, Montercchio.

Tempo escursione h3.00 escluse le soste – Dislivello 415m – Difficoltà T1 (escursione facile)

Organizzatori Gabriele e Gianni

Programma

Ore 9.00 appuntamento a Maccagno presso ufficio Pro Loco in via Garibaldi

Ore 9.10 partenza con mezzi propri per Passo Forcora

Ore 9.45 inizio escursione

Abbigliamento e calzature adeguate

Gita gratuita con condivisione spese auto

Pranzo al sacco

Partecipazione libera senza obbligo di prenotazione

Informazioni e adesioni:

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it;

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it;

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it;