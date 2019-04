Cortisonici 2019 verso la serata finale

Sabato 13 aprile ultimo giorno di festival. Si inizia alle 18 in Bibilioteca Civica con una chiacchierata con il Terzo Segreto di satira, collettivo di videomaker italiani satirici, con base a Milano, che compone la giuria del festival. Durante l’incontro verrà esplorato il loro lavoro di videomakers sperimentali su youtube, i lavori per la televisione (Ballarò, Report e Piazzapulita) e il loro esordio cinematografico, con Si muore tutti democristiani, di cui sono i registi e co-autori della sceneggiatura insieme a Ugo Chiti. L’evento rientra nell’ambito degli appuntamenti #INbiblioteca, in collaborazione con il Comune di Varese.

I ragazzi del Terzo Segreto di satira (Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti Andrea Mazzarella e Davide Rossi) da otto anni scrivono, girano e montano video e serie e, con uno sguardo disincantato e ironico, raccontano la contemporaneità del nostro paese e le sue paradossali dinamiche, spesso in contesti da terziario avanzato, tanto evoluti quanto schizofrenici. Saranno loro a decretare il vincitore tra i 24 cortometraggi in concorso e ad assegnare l’ambito Premio della Giuria: appuntamento questa sera dalle 21.00 al Cinema Nuovo, con l’ultima somministrazione di concorso internazionale e le premiazioni finali.

Oltre al Premio della giuria, questa sera verrà dato il Premio del pubblico, con le votazione del pubblico in sala, il Premio Associazione Cortisonici, assegnato dagli organizzatori del festival, e il Premio Giuria Giovani, assegnato da un gruppo di studenti in questi giorni presenti durante il festival.

Si chiude infine alle Cantine Coopuf, alle ore 23.00, con l’ultimo incontro all’interno del Focus, con la proiezione di Derelicts di Brett Glassberg. Seguirà la Festa Finale Cortisonici2019 al Twiggy.

Informazioni e programma del festival: www.cortisonici.org

FILM IN CONCORSO INTERNAZIONALE – SABATO 13

1. BALACA – Regia: Ruslan Aghazadeh -Azerbaigian, 13’

2. L’INCOVENIENTE DI AVERE IL C**** -Regia: Astutillo Smeriglia – Italia, 3’30’’

3. 8:27 – Regia: Matthias Kreter – Germania, 13’

4. PARRU PI TìA-IN YOUR PLACE – Regia: Giuseppe Carleo – Italia, 15′

5. PANTA RHEI – Regia: Wouter Bongaerts – Belgio, 10′

6. InLOVE – Regia: Les Frères Lopez – Francia, 7’30’’

PROGRAMMA

Ore 18.00. Il Terzo Segreto di Satira – incontro con la giuria del festival. Biblioteca Civica – Via Sacco, 9 #inbiblioteca

Ore 19.30 Aperitivo. Twiggy – Via De Cristoforis, 5

Ore 21.00 Concorso Internazionale Cortometraggi 3° somministrazione e a seguire Premiazioni Cinema Nuovo – Viale dei Mille, 39

Ore 23.30 Focus A sangue fresco – cinema horror contemporaneo. Derelicts di Brett Glassberg (USA, 2017, durata 74 minuti). Cantine Coopuf – Via de Cristoforis 5

Festa Finale Cortisonici2019. TrashMilano. Twiggy – Via De Cristoforis, 5