Croce Rossa e Anffas: un patto al servizio della disabilità

Anffas Onlus Luino e Valli e Croce Rossa Italiana Comitato di Luino e Valli hanno formalizzato con la firma di un protocollo d’intesa un rapporto di collaborazione, finalizzato allo svolgimento di progetti e iniziative comuni.

In un rapporto equo e bilaterale, i volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Luino e Valli collaboreranno in attività pensate al benessere e all’intrattenimento delle persone con disabilità e, nello stesso modo, gli utenti di Anffas Onlus Luino e Valli si spenderanno in attività volte al supporto del prezioso lavoro che i volontari della Croce Rossa svolgono per la Comunità.

Le attività si svolgeranno nell’ottica di un’integrazione sociale e territoriale, utilizzando sia la sede di Anffas Onlus Luino e Valli che la sede della Croce Rossa Italiana Comitato di Luino e Valli, pensando anche ad eventi sul territorio. I volontari saranno affiancati dai componenti dell’equipe di Anffas che provvederanno a formarli sulle tematiche della disabilità e sulle caratteristiche delle persone disabili con cui collaboreranno nello specifico.

La tipologia delle attività che verranno svolte sarà molteplice e legata alle esigenze del momento:

– affiancamento nei laboratori e nelle uscite sul territorio che Anffas organizza;

– attività in piccoli gruppi presso la sede della Croce Rossa Italiana inerenti al lavoro dei volontari: pulizia e riordino dell’ambulanza, conoscenza e rifornimento del materiale medico, aiuto nello svolgimento di piccole attività quotidiane, preparazione dei “pacchi conforto” per le famiglie in difficoltà economica del territorio;

– presenza degli utenti di Anffas ad eventi organizzati dalla Croce Rossa sul territorio e viceversa;

– attività culturali e sociali di divulgazione delle tematiche legate alla disabilità e al mondo di Croce Rossa.

“Anffas, attraverso la firma di questo Protocollo d’Intesa, ha come obiettivo l’ampliamento dei progetti di indipendenza, autorappresentanza, autodeterminazione, partecipazione attiva, inclusione sociale e sostegno che sono al centro della sua mission e vision. Grazie alla preziosa collaborazione con i volontari di Croce Rossa Italiana Comitato Luino e Valli i nostri utenti vivranno nuove esperienze e toccheranno con mano la realtà e i valori trasmessi da Croce Rossa. Ringraziamo vivamente il Presidente di Croce Rossa Italiana Comitato Luino e Valli e tutti i suoi collaboratori e volontari per la fiducia che ripongono nella nostra Associazione e per l’impegno, il tempo e l’entusiasmo che stanno investendo in questo progetto. Nei prossimi mesi avremo l’opportunità di vivere insieme esperienze significative e formative che lasceranno il segno a chi si metterà in gioco. “, è il commento del Presidente Anffas Onlus Luino e Valli, Emilia Palazzo.

“La Croce Rossa attraverso i suoi volontari, a livello territoriale, vuole fortemente promuove attività di inclusione sociale verso le persone in stato di vulnerabilità. In particolar modo, grazie alla collaborazione con l’Anffas di Luino vogliamo promuovere la diffusione di comportamenti etici, di accoglienza e di integrazione della diversità psicofisica. I nostri volontari toccheranno con mano un mondo che non sempre da tutti è percepito nel modo corretto. Credo che questa sinergia farà bene un po’ a tutti gli attori coinvolti, ma soprattutto agli utenti di Anffas che potranno fare un’esperienza di integrazione e valorizzazione con il nostro supporto. Ringraziamo Emilia Palazzo con cui non c’è mai stato alcun tentennamento nel costruire insieme un percorso di impegno comune nella Comunità”, afferma il commento del Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli, Pierfrancesco Buchi