Dante Castiglioni sarà il volto della Lega per Carnago e Rovate

«Siamo pronti a prendere parte alle prossime amministrative del 26 maggio con idee nuove e soluzioni a problematiche vecchie»: così Dante Castiglioni ufficializza la presentazione della propria lista per le prossime elezioni amministrative 2019 a Carnago e Rovate.

«La naturale vocazione della Lega al territorio ci ha portato a dialogare con diverse sensibilità al fine di elaborare un progetto amministrativo di ampio respiro e improntato alle vere necessità percepite dalla cittadinanza» dichiara Dante Castiglioni, che svela la pubblicazione di un programma «semplice ma con progetti altamente fattibili e attesi da anni dai nostri cittadini».

Il progetto amministrativo unisce dunque componenti più e meno complesse, abbracciando soluzioni a problematiche già conosciute e non risolte dalle precedenti amministrazioni – tra le quali spicca la cura della sala consiliare – e nuovi propositi legati ai temi di sicurezza, ambiente, sociale, cura del verde, sport e vicinanza tra cittadini e Comune: «Il programma è davvero articolato e, grazie alla collaborazione con molti cittadini, vicino alle necessità della gente che si aspetta da un’amministrazione una gestione puntuale e volta alla massima vivibilità del paese. Prima i cittadini poi tutto il resto, io e la mia lista siamo al servizio dei Carnaghesi e dei Rovatesi».

Nessuna coalizione per queste elezioni, nel simbolo della lista “Lega-Impegno civico Carnago e Rovate” domina l’immagine dell’Alberto Da Giussano. Questa scelta deriva dall’impegno politico di lunga data del candidato Castiglioni: «Sono iscritto alla Lega dall’età di 18 anni, politicamente ho rappresentato il Movimento come Responsabile Organizzativo Provinciale per Varese e come candidato alle elezioni del Consiglio Provinciale nel 2014».

Per le prossime elezioni la squadra è dunque completa, ed è pronta per accogliere le esigenze dei cittadini con voglia e nuove idee: «I nostri cittadini si meritano una paese da vivere e noi siamo pronti, con tutto il nostro impegno, a ripagare la loro fiducia».