Fotografia Costruttiva supera quota 4000

Fotografia Costruttiva, il gruppo nato su Facebook che raccoglie appassionati di fotografia e di mattoncini e minifigure® LEGO®, ha raggiunto e superato i 4.000 iscritti.

Un gruppo nato quasi per gioco da un’idea di Alessio Varisco, oggi è seguito da persone di oltre quaranta Nazioni: «L’idea era di far conoscere il nostro territorio in maniera diversa dal solito, curiosa – spiega Varisco – e allo stesso tempo aggregare persone di ogni età attraverso i LEGO®.

Dietro questi numeri ci sono persone, figli, genitori, nonni, che giocano, si divertono e crescono insieme, usando la fantasia e la manualità. Contestualizzando il gioco negli ambienti reali facciamo conoscere realtà, caratteristiche, modi di vivere di popoli e Stati». L’obiettivo è stato raggiunto e il successo è andato ogni oltre previsione. L’idea è semplice: collocare le minifigure Lego in un contesto reale, “umanizzarle” in un certo senso e far fare loro gite, escursioni e molto altro.

Al fondatore di Fotografia Costruttiva, nato a Legnano e residente a Varese, Alessio Varisco è stato assegnato l’ambito premio Toyp 2019 nella sezione Cultura dal JCI Varese e Lions Club Busto Arsizio Arsizio Host.

Il prossimo evento di Fotografia Costruttiva sarà il 6 e 7 aprile 2019 a Paderno Dugnano (Milano) e quest’estate è previsto un ritorno là dove tutto è iniziato: Lavena Ponte Tresa.

