Frontale a Brezzo di Bedero, due feriti

Frontale a Brezzo di Bedero, sulla strada che porta a Porto Valtravaglia.

Nella serata di oggi, martedì 9 aprile, alle ore 17:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti in via Porto Valtravaglia, per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, due uomini di 45 e 59 anni, trasportati in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso. La strada è stata chiusa a lungo per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.