Gite, laboratori e un acquario del Triassico nella primavera del Museo dei fossili

La Fondazione e il Museo dei fossili del Monte San Giorgio, in collaborazione con enti e partner che operano sul territorio, presentano il nuovo intrigante “Programma Primavera-Estate 2019” dedicato ad adulti, giovani e bambini.

Sono previste importanti inaugurazioni, come la nuova Terrazza della Val Mara, numerose attività e laboratori didattici, escursioni sul territorio, conferenze storico-divulgative e molto altro.

Si inizia nel fine settimana proprio con l’inaugurazione della Terrazza, in programma sabato 13 aprile, e si prosegue con tante iniziative al museo ma non solo, con appuntamenti anche di cinem, musica e con la presentazione, in giugno, del progetto per la realizzazione di un acquario virtuale del Triassico Medio.

QUI tutto il programma